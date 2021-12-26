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Haberler Galeri Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

Son dakika haberleri… Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ölümle burun buruna geldiği facianın birkaç dakika öncesine ilişkin annesinin çekltiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Küçük Asiye'nin ortaya çıkan karelerinde pitbullarla oyun oynadığı, keyifli vakit geçirdiği görülüyor. Ortaya çıkan yeni fotoğraf 'Faciaya resmen davetiye çıkarılmış' yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan pitbull dehşetindeki yeni ayrıntılar…

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:12
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Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

Gaziantep'te yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan pitbull faciası ile ilgili 'pes' dedirten görüntülere ulaşıldı.

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Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

SALDIRIDAN ÖNCE KÖPEKLERLE OYUN OYNUYOR

Elde edilen yeni görüntülerde köpek saldırısında ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor.

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Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

Asiye Ateş'e ait fotoğraflarda ise küçük kızın Pitbull'lar ile sarmaş dolaş olduğu görülüyor.

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Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

"FACİAYA RESMEN DAVETİYE ÇIKARILMIŞ"

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın, görüntüler ışığında yaptığı değerlendirmede "Faciaya resmen davetiye çıkarılmış" dedi.

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Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış

SİTE YÖNETİCİSİ KONUŞTU

Pitbull dehşetinin yaşandığı Gaziantep-Seyri Antep Sitesi'nin yöneticisi Mustafa Elibol konuştu.