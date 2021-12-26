26 Aralık 2021, Pazar
Son dakika! Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull faciasından yeni görüntüler: Faciaya davetiye çıkarılmış
Son dakika haberleri… Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ölümle burun buruna geldiği facianın birkaç dakika öncesine ilişkin annesinin çekltiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Küçük Asiye'nin ortaya çıkan karelerinde pitbullarla oyun oynadığı, keyifli vakit geçirdiği görülüyor. Ortaya çıkan yeni fotoğraf 'Faciaya resmen davetiye çıkarılmış' yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan pitbull dehşetindeki yeni ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:12
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