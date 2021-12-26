26 Aralık 2021, Pazar
Kanuni Bulvarı'nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65'i bitti
Karadeniz'in en önemli şehirlerinden Trabzon'da yapımına devam edilen Kanuni Bulvarı'nda önemli gelişme. Büyük kısmı tamamlanan projede viyadükler tabyaları yerleştiriliyor. Tabyalarının kurulumuyla şekillenen yol çalışmalarında bir yandan da istimlak edilen binaların yıkımı sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı.
Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:26
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