26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kanuni Bulvarı'nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65'i bitti

Kanuni Bulvarı'nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65'i bitti

Karadeniz'in en önemli şehirlerinden Trabzon'da yapımına devam edilen Kanuni Bulvarı'nda önemli gelişme. Büyük kısmı tamamlanan projede viyadükler tabyaları yerleştiriliyor. Tabyalarının kurulumuyla şekillenen yol çalışmalarında bir yandan da istimlak edilen binaların yıkımı sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:26
  • 1
  • 15
Kanuni Bulvarı’nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65’i bitti

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe Mahalleleri arasında yoğunlaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kanuni Bulvarı’nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65’i bitti

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe Mahalleleri arasında yoğunlaşıyor.

  • 3
  • 15
Kanuni Bulvarı’nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65’i bitti

Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar aralıksız sürüyor.

  • 4
  • 15
Kanuni Bulvarı’nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65’i bitti

Çalışmalarda Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor.

  • 5
  • 15
Kanuni Bulvarı’nda merakla beklenen gelişme! Dev projenin yüzde 65’i bitti

Kanuni Bulvarı'nın yapımı nedeniyle toplam 795 binanın büyük bir kısmı yıkılırken, şu ana kadar çalışmaların yüzde 54'lük kısmının tamamlandığı kaydedildi.