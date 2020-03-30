Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

AÖF online sınav nasıl olacak? Son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi vize sınavı internetten yapılacak. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam eden öğrenciler vize sınavının nasıl olacağını araştırıyor. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? AÖF vize sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 30.03.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 16:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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