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Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

AÖF online sınav nasıl olacak? Son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi vize sınavı internetten yapılacak. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam eden öğrenciler vize sınavının nasıl olacağını araştırıyor. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? AÖF vize sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 30.03.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 16:41
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Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

Son dakika... Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AÖF bahar dönemi vize sınavının internet ortamında yapılacağını açıkladı. Böylelikle açıköğretim sınavları ilk defa internet ortamında kişiye özel gerçekleştirilmiş olacak. Sınav tarihleri de belli oldu. Peki, AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? AÖF vize sınavı ne zaman yapılack? İşte cevaplar...

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Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihlerinde 20 günlük süreçte gerçekleştirilecek. Sınav internet üzerinden online yapılacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak.

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Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

AÖF ONLINE SINAV NASIL OLACAK?

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

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Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

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Son dakika: AÖF online sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi vize sınavı nasıl olacak? Sınav ne zaman?

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.