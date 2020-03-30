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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice katledilmişti…

7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı canlı yayınında araştırılmaya başlanan olayda, Özcan Eren'in vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı'nda kesilmiş bir kol bulunmasının ardından gölde araştırma çalışmaları yapılmaya başlanmış ve Eren'in parçalanarak göle atıldığı gerçeği ortaya çıkmıştı. Genç adama ait son ceset parçasının da bulunmasının ardından cinayet zanlısından kan donduran itiraf geldi. İşte 30 Mart Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 15:26
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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice katledilmişti…

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren olayında yeni gelişme yaşandı. 7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Geçtiğimiz haftalarda yürütülen arama çalışmaları sırasında Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında kesilmiş insan kolu bulunmuş ve gölde yapılan arama çalışmaları arttırılmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice katledilmişti…

Ekipler tarafından baraj gölünde yapılan araştırmalarda ceset parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kanıtlanmış ve vücut bütünlüğünün sağlanıp nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkması için İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar devam etmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice katledilmişti…

23 Mart Pazartesi günü yayınlanan programda Müge Anlı, Özcan Eren'e ait son parçanın da bulunduğunu ve vücut bütünlüğünün sağlandığını açıklamıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice katledilmişti…

Parçalar ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve vücut bütünlüğünün sağlanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde kan donduran itiraf! Vahşice katledilmişti…

Özcan Eren'i öldürme şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Tahta ortaya çıkan yeni delillerin ardından her şeyi tek tek itiraf etti. Eren'i kendisinin öldürdüğünü ve parçalayarak baraj gölüne attığını itiraf eden Mehmet Tahta'nın anlattıkları kan dondurdu. Vahşice katledilen Özcan Eren'in cinayetinin detaylarını Müge Anlı canlı yayında anlattı.