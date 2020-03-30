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Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

Neredeyse insanların tamamı tarafından sevilmeyen hayvanlar olarak bilinen sineklerle ilgili bu bilgi görenleri şaşırtıyor. Sinekler özellikle yaz aylarında ortaya çıkmakla birlikte özellikle bazı yerlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında da görülebilmektedir. Fakat kış aylarında bu hayvanları görmek neredeyse imkansızdır. Çok sık karşımıza çıkmalarına karşın sineklerle ilgili bu bilgiyi ilk defa duyacaksınız.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 17:14
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Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

Birbirinden tuhaf fakat gerçek bilgiler, bugüne kadar doğru bilip aslında yanlış olan bilgileri sizler için derledik. İşte dünyanın en ilginç bilgileri...

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Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!


Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

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Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

Amerika'da her saat 40 kişi kanserden haya kaybediyor.

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Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

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Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.