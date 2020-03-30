Birbirinden tuhaf bilgiler! Sineklerle ilgili herkesi şaşırtan gerçek!

Neredeyse insanların tamamı tarafından sevilmeyen hayvanlar olarak bilinen sineklerle ilgili bu bilgi görenleri şaşırtıyor. Sinekler özellikle yaz aylarında ortaya çıkmakla birlikte özellikle bazı yerlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında da görülebilmektedir. Fakat kış aylarında bu hayvanları görmek neredeyse imkansızdır. Çok sık karşımıza çıkmalarına karşın sineklerle ilgili bu bilgiyi ilk defa duyacaksınız.