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Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için?

Bursa'da banka şubesine maskesiz girmeye çalışan anne Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Polise zor anlar yaşatıp direnen anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Giriş Tarihi: 22.03.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 16:15
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Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için?

Bursa'da banka şubesine maskesiz girmeye çalışan anne Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Polise zor anlar yaşatıp direnen anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

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Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için?

Koronavirüs tedbirlerini hiçe yasan olay Bursa Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için?

Cadde üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G. içeriye maskesiz girmeye çalıştı.

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Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için?

Güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.

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Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için?

Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.'yi maske takmaları yönünde önce uyardı. Fakat ikili bu uyarıları dikkate almadı.