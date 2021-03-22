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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için? Son dakika | Anne ve kızının yaptıkları sabırları taşırdı! Ortalığı ayağa kaldırdılar! Hem de bakın ne için? Bursa'da banka şubesine maskesiz girmeye çalışan anne Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Polise zor anlar yaşatıp direnen anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. Giriş Tarihi: 22.03.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 16:15
Bursa'da banka şubesine maskesiz girmeye çalışan anne Neriman G. (71) ile kızı Nurdan G. (53), 40 dakika süren ikna çabaları sonunda polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Polise zor anlar yaşatıp direnen anne-kıza 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.
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Koronavirüs tedbirlerini hiçe yasan olay Bursa Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Setbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde bulunan banka şubesine saat 11.30 sıralarında gelen Neriman G. ve kızı Nurdan G. içeriye maskesiz girmeye çalıştı.
Güvenlik görevlisi maske takıp içeri girebileceklerini söyledi. Ancak anne kız, maske takmadan içeri girmekte ısrarı etti. Durum polise bildirildi.
Gelen polis ekipleri, Neriman G. ile Nurdan G.'yi maske takmaları yönünde önce uyardı. Fakat ikili bu uyarıları dikkate almadı.