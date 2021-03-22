Son dakika | Elazığlı depremzedelerin mutlu günü: "Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık"

Evlerine kavuşanlardan biri de Mustafa (73) ve Yüksel Şakar (64) çifti oldu. Çiftin Aksaray Mahallesinde oturdukları kerpiç ev, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Devletin verdiği kira yardımı ile bir süre geçici bir evde yaşayan çift, ardından mahallede lüksü aratmayacak şekilde çocuk parkları ve sosyal donatılarıyla yapılan ve kendilerine kura ile verilen konutlarına yerleşti.



