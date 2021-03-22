Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Elazığlı depremzedelerin mutlu günü: "Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık" Son dakika | Elazığlı depremzedelerin mutlu günü: "Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık" Elazığ'da meydana gelen depremin ardından TOKİ'nin yaptırdığı konutlara geçmeye devam eden aileler, hem depreme dayanıklı hem de sıcak yuva sahibi olmanın mutluluğu yaşıyor. Kerpiç evlerden lüksü aratmayacak yuvalarına kavuşan bazı depremzedeler ise, "Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık" diyerek mutluluklarını dile getirdi. Giriş Tarihi: 22.03.2021 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 15:46
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde kent merkezinde yapımına TOKİ aracılığıyla başlanan 20 binden fazla konutun yarıdan fazlası hak sahiplerine teslim edildi.
Elazığ'ın merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'nde depremden önce kerpiç konutlarda ikamet edenler de yeni evlerine kavuştu. Mahallede TOKİ tarafından 302 konut bitirildi sahiplerine teslim edildi.
Evlerine kavuşanlardan biri de Mustafa (73) ve Yüksel Şakar (64) çifti oldu. Çiftin Aksaray Mahallesinde oturdukları kerpiç ev, depremde ağır hasar alarak yıkıldı. Devletin verdiği kira yardımı ile bir süre geçici bir evde yaşayan çift, ardından mahallede lüksü aratmayacak şekilde çocuk parkları ve sosyal donatılarıyla yapılan ve kendilerine kura ile verilen konutlarına yerleşti.
"DEVLET OLMASA BİZ NASIL EV SAHİBİ OLACAKTIK" Evinin güzel olduğunu belirten Mustafa Şakar, "Memnunuz ve oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devlet olmasa biz nasıl ev sahibi olacaktık. Önceden kerpiç evde oturuyorduk. Evimiz topraktı. Allah herkese böyle bir ev nasip etsin" dedi.