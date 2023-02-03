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SON DAKİKA! ⛄Ankara'da kar yağışı iyice şiddetlendi! Kar 10 cm'yi geçti

Başkent Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Gündüz aralıklarla yağan karın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla çocuklar kızakla kayarak karda oynamanın keyfini yaşadı. Bazı araç sürücüleri ise seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. İşte Ankara'dan dikkat çeken fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 03.02.2023 23:42 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 23:59
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SON DAKİKA! ⛄Ankara’da kar yağışı iyice şiddetlendi! Kar 10 cm’yi geçti

Gündüz aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini yoğun bir şekilde artırarak kısa sürede kenti etkisi altına aldı.

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SON DAKİKA! ⛄Ankara’da kar yağışı iyice şiddetlendi! Kar 10 cm’yi geçti

Başkent'te, cadde ve sokaklar ile parklar beyaza büründü.

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SON DAKİKA! ⛄Ankara’da kar yağışı iyice şiddetlendi! Kar 10 cm’yi geçti

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karda yürümenin keyfini çıkardı.

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SON DAKİKA! ⛄Ankara’da kar yağışı iyice şiddetlendi! Kar 10 cm’yi geçti

Çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi.

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SON DAKİKA! ⛄Ankara’da kar yağışı iyice şiddetlendi! Kar 10 cm’yi geçti

Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi.