HaberlerGaleriHavaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir, ilk neye düşer? 2023 CEMRE TARİHLERİ
Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir, ilk neye düşer? 2023 CEMRE TARİHLERİ
Baharın yaklaştığını gösteren ve cıvıl cıvıl havaların müjdecisi olan cemre, ilk olarak Şubat ayında düşecek. Cemre düşme olayına dair detaylar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Türk kültürünün içerisinde hem gelenekselliğin hem de edebiyatın içerisinde kendine yer edinen cemreye ilişkin merak edilenler haberimizde.