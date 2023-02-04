Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir, ilk neye düşer? 2023 CEMRE TARİHLERİ

Cemre ilk neye düşer sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Tarihimizde ve kültürel yapımızda önemli bir yere sahip olan cemreye dair detaylar merak konusu oldu. Havaya, suya ve toprağa düşen cemre, baharın müjdecisi olarak görülmektedir. Peki cemre nedir? Cemre ilk neye düşer? 2023 cemre ilk ne zaman düşecek?