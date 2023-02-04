04 Şubat 2023, Cumartesi
4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık
Kanser dünyada ve ülkemiz için ölüm sebepleri arasında 2. sırada yer alıyor. Dünya geneli için her 6 ölümden biri, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla derlediğimiz haberimizde erken tehşisin önemi, hastalığın türleri, önemli tedavi yöntemleri ile ilgili birçok detaylı bilgiyi sizler için hazırladık. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:45
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