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4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık

Kanser dünyada ve ülkemiz için ölüm sebepleri arasında 2. sırada yer alıyor. Dünya geneli için her 6 ölümden biri, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla derlediğimiz haberimizde erken tehşisin önemi, hastalığın türleri, önemli tedavi yöntemleri ile ilgili birçok detaylı bilgiyi sizler için hazırladık. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 04.02.2023 13:45
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4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık

Kanser başlıca; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman/obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin %30-50'ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme olasılığının da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir.

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4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık

"4 Şubat Dünya Kanser Günü", kanser konusunda farkındalığı ve eğitimi artırarak, dünyanın her yerindeki hükümetler ile bireyleri hastalığa karşı harekete geçmeye zorlayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölümün önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Dünya Kanser Günü; yankı uyandırmayı, değişim aşılamayı ve farkındalık günü ile sınırlı kalmayarak daha sonraki günlerde de sürdürülecek bir eylemi harekete geçirmeyi amaçlayan bir kampanyadır.

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4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık

İlk olarak 2005 yılında ülkemizin de yakın işbirliği içerisinde olduğu Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü etkinlikleri, izleyen yıllarda her yılın 4 Şubat günü UICC ve işbirliğindeki kuruluşlarla birlikte küresel düzeyde yürütülen kampanyalarla geleneksel hale getirilmiştir.

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4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık

RİSK ALTINDA MISINIZ?

Kanserleri önleme yolunda risk faktörlerinden kaçınmak gerekiyor. İşte o liste...

Sigara ve dumansız tütün ürünlerini de içeren tütün kullanımı
Fazla kilolu veya obez olmak
Düşük meyve ve sebze alımını içeren sağlıksız beslenme
Fiziksel aktivite eksikliği
Alkol kullanımı
Cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu
Hepatit veya diğer kanserojen enfeksiyonlara maruziyet
İyonlaştırıcı ve ultraviyole radyasyon maruziyeti
Kentsel hava kirliliği
Katı yakıt kullanımından kaynaklanan iç mekân dumanı.

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4 Şubat Dünya Kanser Günü! En çok öldüren ikinci hastalık

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Dünyada en çok öldüren ikinci hastalık olan kanser için erken teşhis ve etkin tedavi, hastaların hayatta kalma oranını yükseltiyor.