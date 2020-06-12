Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne?

Koronavirüsün bulaşma oranının kan grubuna göre arttığı iddiaları çok tartışıldı ve halen de tartışılmaya devam ediyor. Peki, gerçekten bazı kan grubuna sahip olanlar corona virüse daha mı kolay yakalanıyor? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 14:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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