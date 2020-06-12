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Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne?

Koronavirüsün bulaşma oranının kan grubuna göre arttığı iddiaları çok tartışıldı ve halen de tartışılmaya devam ediyor. Peki, gerçekten bazı kan grubuna sahip olanlar corona virüse daha mı kolay yakalanıyor? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara bakın neler söyledi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 14:00
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Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne? GALERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara, kan grubuna göre koronavirüsün bulaşma oranı hakkında çıkan çalışmalara ilişkin de şunları söyledi:

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Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne?

"Buna yönelik iki büyük çalışma çıktı. Bu çalışmalarda belirli kan gruplarının biraz daha hastalığı kolay aldığı ve ağır geçirebilecekleri yönünde iddia ortaya çıktı. Diğer çalışma sadece corona virüsün kolay vücuda alındığını gösterdi.

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Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne?

Özellikle 'A' kan grubunun riskinin yüksek olduğunu, '0' grubunun riskinin düşük olduğu veriler geldi.

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Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne?

Bu olabilir mi? Baktığınız zaman şöyle değerlendirmek lazım:

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Bilim Kurulu üyesi o iddialara noktayı koydu! Kan grubu ile corona virüs arasındaki ilişki ne?

Kan grubunu gösteren yapılarda aslında hücrelerin yüzeyindeki aynen bu corona virüsün vücuda girmesi için kullandığı 'kapı' diyoruz.