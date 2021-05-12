Son dakika | Anadolu Pars'ı yaban kamerasında! Uzmanlar büyük şaşkınlık yaşadı

Araştırma ekibinde yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Dünyada ne kadar canlı türü var, üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama Türkiye'de bu tip bir envanter çalışması bitkilerde daha iyi ama hayvanlar için böyle bir envanter çalışması yok. Neyi koruyacağız ne kadar koruyacağız, avlatılacaksa ne kadar avlatılacak gibi sorulara cevap verebilmek için hepsine bir envanter çalışması lazım, tıpkı insanlanların nüfus sayımı gibi" şeklinde konuştu.