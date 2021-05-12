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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma süreci devam ederken Ramazan Bayramı'nda hangi mekanların açık olacağı merak ediliyor. Bayram nedeniyle tatlı almak isteyenler ise pastanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelge neticesinde kısıtlama detayları belli oldu. İşte, Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 19:23
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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Ramazan Bayramı sürecinde fırın, market ve pastanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

BAYRAMDA TATLICILAR VE PASTANELER AÇIK MI?

Marketlerin açılış kapanış saatlerinin yanı sıra bayram mesaisi de merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verebiliyor.

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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi; sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

2021 BAYRAMDA NERELER AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.