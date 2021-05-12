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Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...
Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma süreci devam ederken Ramazan Bayramı'nda hangi mekanların açık olacağı merak ediliyor. Bayram nedeniyle tatlı almak isteyenler ise pastanelerin çalışma saatlerini sorguluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelge neticesinde kısıtlama detayları belli oldu. İşte, Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 19:23
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