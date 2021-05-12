Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Ramazan Bayramı sürecinde fırın, market ve pastanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bayramda tatlıcılar açık mı, kapalı mı? 13 Mayıs'ta tatlıcılar ve pastaneler açılacak mı? İşte genelge detayları...