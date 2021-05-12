12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde tüm Türkiye'de tam kapanma uygulanıyor. Bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar EFT ve havale işlemlerinin geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Diğer yandan işleme konan ücretlerin ne zaman hesaba geçeceği ise sorgulanıyor. İşte, Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 17:43
  • 1
  • 7
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda EFT ve havale yapmak isteyen vatandaşlar ücretlerin ne zaman hesaba geçeceğini merak ediyor. EFT ücretlerinin bayramdan sonraki ilk iş gününde hesaplara geçmesi bekleniyor. İşte, bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? ARİFE GÜNÜ BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

3,5 günlük bayram tatili öncesi bankalarda son kez işlem yapılacak. Bugün belirtilen saate kadar işlemlerini gerçekleştiremeyenler yaklaşık 5 gün beklemek zorunda kalacaklar.

  • 3
  • 7
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Arife günü bankalar öğlen saatine kadar açık olacak. Bankada işlem yapacak olanlar bugün saat 12:30'a kadar işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

  • 4
  • 7
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Saat 12:30'da bankaların kapanmasıyla birlikte de sadece ATM'ler ve internet bankacılığıyla işlem yapılabilecek. Bu nedenle şubeler aracılığıyla işlem yapacak olanların 12:30'a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

  • 5
  • 7
Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Bankalar arası para gönderim işlemi olan EFT ise sadece bankaların açık olduğu saatlerde gerçekleştiği için aynı şekilde bugün saat 12:30'dan sonra yapılacak EFT işlemleri 17 Mayıs'a kalmış olacak.