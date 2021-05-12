Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı sürecinde tüm Türkiye'de tam kapanma uygulanıyor. Bayramı evlerinde geçirecek vatandaşlar EFT ve havale işlemlerinin geçerli olup olmayacağını merak ediyor. Diğer yandan işleme konan ücretlerin ne zaman hesaba geçeceği ise sorgulanıyor. İşte, Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Genelge detayları...