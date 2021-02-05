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Haberler Galeri Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü! Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:51
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Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

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Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

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Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Çuhadar, yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

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Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.