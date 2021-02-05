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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü Son dakika: Adıyaman'ı sarsan olay! İki aile arasında çatışma çıktı! Kan gövdeyi götürdü! Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti. Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:51
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.
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Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Çuhadar, yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.
Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.