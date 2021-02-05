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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Şanlıurfa Göbeklitepe'de gizemli olay! Bölge çember altında Son dakika: Şanlıurfa Göbeklitepe'de gizemli olay! Bölge çember altında
Son dakika: Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de, araziye kim tarafından yerleştirildiği belli olmayan metal bir blok yerleştirildi. Bölge halkını heyecanlandıran olay kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Jandarma ekipleri bölgeyi çember altına aldı. Daha önce ABD ve Romanya'da gizemli bir şekilde ortaya çıkan monolitler, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte esrarengiz olayın perde arkası...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:24
Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal blok yetkileri harekete geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alana 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe yakınlarında yaşandı.
İddiaya göre, köylüler, arazide üzerinde farklı bir alfabeye ait yazı olan metal bir blok gördü. Metal blokun ne olduğunu anlayamayan köylüler jandarmaya haber verdi.
Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı.
Metal blok üzerinde inceleme yapan İl Turizm Müdürlüğü ekipleri alfabenin Göktürk alfabesi olduğunu ve yazıda ise "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" yazıldığını belirledi.