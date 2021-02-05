Son dakika: Şanlıurfa Göbeklitepe'de gizemli olay! Bölge çember altında

Son dakika: Tarihin sıfır noktası olarak bilinen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de, araziye kim tarafından yerleştirildiği belli olmayan metal bir blok yerleştirildi. Bölge halkını heyecanlandıran olay kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Jandarma ekipleri bölgeyi çember altına aldı. Daha önce ABD ve Romanya'da gizemli bir şekilde ortaya çıkan monolitler, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte esrarengiz olayın perde arkası...