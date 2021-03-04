Son dakika: Adalet Bakanlığı temizlik personel alımı | 1287 kişi alınacak! İşte son başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.