Son dakika | İstanbul Beyoğlu'nda korkutan olay! Bıçaklayıp tehditler savurdu: Seni öldüreceğim

POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılan İrem D., ekiplere zor anlar yaşattı. Basın mensuplarına da sözlü saldırıda bulunan İrem D. "Ne çekiyorsunuz" diye bağırdı. Bir yakınını arayarak yaşanan olayı anlattı. Erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini söyleyen İrem D., "Konuşturmadılar. Beni darp etti. Camın üstünde beni darp etti. Şu an polisler geldi" dedi.



