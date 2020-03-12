Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

Corona virüsü ne zaman biter? Corona virüsü Türkiye'de ne zaman bitecek? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için hükümet titizlikle çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek? İşte cevaplar...