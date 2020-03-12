Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?
Son dakika... Corona virüsü vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüse karşı önlemler arttırılırken açıklamalar da peş peşe geliyor. Vatandaşlar corona virüsünün ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:19Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:28