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Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

Son dakika... Corona virüsü vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüse karşı önlemler arttırılırken açıklamalar da peş peşe geliyor. Vatandaşlar corona virüsünün ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:28
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Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

Corona virüsü ne zaman biter? Corona virüsü Türkiye'de ne zaman bitecek? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için hükümet titizlikle çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

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Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN YOK OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs'le ilgili yeni açıklama geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 ay direnelim. yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

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Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

ÇİNLİ BİLİM ADAMI KORONAVİRÜSÜN BİTECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Çin'de başlayan ve giderek kabusa dönüşen koronavirüsünde şu ana kadar 100 binin üzerinde vaka görüldü. Açıklanan son rakama göre ise ölü sayısı 4 bini geçti. Çin'de koronavirüse karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim Zhong Nanshan tarih verdi.

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Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

Çin'de corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim Zhong Nanshan, dünya çapında paniğe yol açan virüsle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

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Son dakika açıklaması! Corona virüsü ne zaman yok olacak? Koronavirüsü Türkiye'de ne zaman bitecek?

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre 83 yaşındaki Nanshan, salgının Haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi. Nanshan, hastalarda enfeksiyon belirtilerinin tekrar görülme oranının da oldukça düşük olduğunu belirtti.