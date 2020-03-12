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Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Aralık 2017'de Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan Fatma Uyanık'ın ailesi, kızlarının nerede olduğunun bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programda yaşanan gelişmelerin ardından Fatma Uyanık'ı öldürmek suçundan tutuklanan Vahap Varlı, savcıya verdiği ifadede her şeyi tek tek itiraf etti. İşte Fatma Uyanık cinayetinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

Fatma Uyanıkı öldürme suçundan yargılanan Vahap Varlıya müebbet hapis cezası! FATMA UYANIK DAVASINDA VAHAP VARLI'YA MÜEBBET HAPİS CEZASI!

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:55
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Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

Fatma Uyanık cinayetinde yaşanan yeni gelişme az önce Müge Anlı canlı yayınında paylaşıldı. Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde ortadan kaybolan ve 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı ve oğlu Vahap Varlı yargılanması devam ediyordu. Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı. İşte Fatma Uyanık cinayetiyle ilgili tüm merak edilenler.

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Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

MÜGE ANLI FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

Fatma Uyanık'ı öldürmek suçundan gözaltına alınan Vahap Varlı her şeyi bir bir itiraf etti.

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Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

Konunun Müge Anlı'da ele alınmasının ardından göreve gelen savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. Programda anlatılanların üzerinden tekrar tekrar geçen savcı, hazırladığı iddianame ile Vahap Varlı ve babası Mehmet Varlı'yı sorguya aldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler.