Müge Anlı’da araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi! Her şeyi tek tek itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Fatma Uyanık cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. 6 Aralık 2017'de Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan Fatma Uyanık'ın ailesi, kızlarının nerede olduğunun bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Programda yaşanan gelişmelerin ardından Fatma Uyanık'ı öldürmek suçundan tutuklanan Vahap Varlı, savcıya verdiği ifadede her şeyi tek tek itiraf etti. İşte Fatma Uyanık cinayetinde yaşanan son dakika gelişmeleri... FATMA UYANIK DAVASINDA VAHAP VARLI'YA MÜEBBET HAPİS CEZASI!

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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