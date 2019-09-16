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Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

99/4 olarak Kasım ayında askerlik yapacak olanlar görev yerlerini merakla bekliyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte artık tüm askerler 6 ay görev yapacak. 6 ayın üzerinde görev yapmak isteyenler maaş alarak görevlerini sürdürecek. Ayrıca bedelli yapmak isteyenler 1 ay görev yaptıktan sonra kışladan ayrılacak. 99/4 olarak askere gidecek askerlerin işlemleri 31 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:58
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Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayında askerlik yapacak olan binlerce genç için askerlik hizmeti tercihi işlemi 31 Ağustos'ta tamamlandı. Şimdi ise gözler 99/4'ün askerlik yerlerinin belli olacağı tarihte. Silah altına alınacak gençler askerlik yerleri bilgisini araştırıyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

99/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Askerler 23 Eylül'de nerede askerlik yapacağını e-devlet üzerinden öğrenecek.

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Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

İŞTE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Asker Alma Kanunu ile askerlik sistemi tümüyle değişti. 6 aylık askerlik süresini uzatanlara asgari ücretten az olmamak üzere harçlık ödenirken, askerlik yapanlara Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) yapacağı konutlarda öncelik tanınacak. Askerliğini uzatanların asgari ücret üzerinden yapacakları borçlanma primleri Milli Savunma Bakanlığı'nca karşılanacak. Askerliğini öğretmen olarak yapanlar bir yıl asteğmen maaşı alacak.

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Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeni sisteme göre; bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak ilan edilecek. Bedelli askerlik yapanların ödeyeceği tutar her yıl ocak ayında 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek. 2019 yılı için de bu tutar 31 bin 343 lira olarak hesaplanıyor.

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Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirlenecek. İstekli sayısı kontenjandan az olursa kura çekimi yapılmadan talep eden herkes bedelli askerlik yapabilecek. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, vazgeçmeleri durumunda yeni bir haktan yararlanamayacak.