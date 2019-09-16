Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
99/4 olarak Kasım ayında askerlik yapacak olanlar görev yerlerini merakla bekliyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte artık tüm askerler 6 ay görev yapacak. 6 ayın üzerinde görev yapmak isteyenler maaş alarak görevlerini sürdürecek. Ayrıca bedelli yapmak isteyenler 1 ay görev yaptıktan sonra kışladan ayrılacak. 99/4 olarak askere gidecek askerlerin işlemleri 31 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:50Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:58