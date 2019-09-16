Son dakika 99/4 askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu! 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeni sisteme göre; bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak ilan edilecek. Bedelli askerlik yapanların ödeyeceği tutar her yıl ocak ayında 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenecek. 2019 yılı için de bu tutar 31 bin 343 lira olarak hesaplanıyor.