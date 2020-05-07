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Konya'da inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Konya'da, eşinden boşanan ve 23 yaşındaki kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki Hatice Aslan'ın, evindeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Hatice Aslan, ''Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:19
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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
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- 17
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
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- 17
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor