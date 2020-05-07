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Haberler Galeri Konya'da inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Konya'da inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Konya'da, eşinden boşanan ve 23 yaşındaki kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan 65 yaşındaki Hatice Aslan'ın, evindeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Hatice Aslan, ''Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık." dedi.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 10:19
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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor.

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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Yaşananları anlatan Hatice Aslan, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuklarını bilmediklerini söyledi.

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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Eşyalar tutuştuğunda kendi imkanlarıyla alevleri söndürdükleri ve bir kez itfaiye çağırdıklarını ifade eden Aslan, yanan eşyalarını da attıklarını belirtti.

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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Sorunun çözüme kavuşmasına istediğini belirten Aslan, şunları söyledi:

''15- 20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor.

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Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor
Konya inanılmaz olay! Evde kendiliğinden çıkan yangınlar anne ve kızını endişelendiriyor

Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken yangınlar başlıyor.