BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM'de bu hafta bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Parfüm ve deodorant gibi ürünlerin yanı sıra şampuan, saç kremi, saç serumu, yüz ve vücut ürünleri de bu katalogda bulunuyor. BİM'in salı indirimleri ile ilgili merak ettiklerinize buradan yanıt bulabilirsiniz. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Salı günü BİM'de neler var? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...