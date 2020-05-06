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BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogda bakım ürünlerinin ağırlık verildiği görülüyor. Çeşit çeşit ürünlerin dikkat çektiği 12 Mayıs BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 12 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 06.05.2020 23:34Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 18:05