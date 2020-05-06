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Haberler Galeri BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı katalogda bakım ürünlerinin ağırlık verildiği görülüyor. Çeşit çeşit ürünlerin dikkat çektiği 12 Mayıs BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 12 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 18:05
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BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM'de bu hafta bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Parfüm ve deodorant gibi ürünlerin yanı sıra şampuan, saç kremi, saç serumu, yüz ve vücut ürünleri de bu katalogda bulunuyor. BİM'in salı indirimleri ile ilgili merak ettiklerinize buradan yanıt bulabilirsiniz. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Salı günü BİM'de neler var? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

• +1 yedek başlık

Molped
Hijyenik Ultra Ped

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BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Veet Sensitive
Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi

• Su altında kullanılabilir

Sebamed
Yüz ve Vücut Temizleyici Likit

• 200 ml
• Hassas ciltler içindir

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BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Remove Retouch Pen
Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi

• İnatçı ve sık tüyler
• Hassas ciltler

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BİM'de 12 Mayıs kataloğu dolu dolu! Bakım ürünleri damga vuracak! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Kremi

• 15 ml

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

• 50 ml

Dermokil
Cilt Maskesi

• 3x15 ml