Son dakika: 2045 yılına kadar Trabzon'un su ihtiyacını karşılayacak! Devasa uzunlukta

"Söz konusu projenin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir yatırımı daha bünyesine katacak olan Trabzon ilimizde, içme suyu isale hattının yanında yapımı devam eden günlük 200 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin de tamamlanması ile birlikte içme suyu sorunu da tamamen ortadan kalkmış olacaktır."