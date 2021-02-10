ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri satışa çıktı. 14 Şubat'a sayılı günler kala hediye arayışında olan çiftler için sürpriz liste paylaşıldı. ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda atıştırmalık ürünler, temizlik ürünleri, ev ihtiyaçları, teknolojik ürünler ve elektronik ev aletlerinin yanı sıra sevginizi göstermek için hediye edebileceğiniz birçok ürün bu katalogda birleştirildi. İşte 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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