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Haberler Galeri ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri satışa çıktı. 14 Şubat'a sayılı günler kala hediye arayışında olan çiftler için sürpriz liste paylaşıldı. ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda atıştırmalık ürünler, temizlik ürünleri, ev ihtiyaçları, teknolojik ürünler ve elektronik ev aletlerinin yanı sıra sevginizi göstermek için hediye edebileceğiniz birçok ürün bu katalogda birleştirildi. İşte 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:57
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ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK marketlerin bu haftaki satışa çıkarılan indirimli ürünler listesine sürpiz kampanyalar bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye arayışında olan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak kampanyaları duyuran ŞOK marketler, bugün itibarıyla indirimli ürünleri satışa çıkardı. İşte ŞOK çarşamba indirimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Ülker Saklıköy Bitter Çikolata Kremalı
Buğday Çiftliği Kurabiye Çeşitleri
Ülker Çikolatalı Gofret Ektra
Ülker Coco Star 5'li
Ülker Metro 5'li
Ülker Albeni 5'li
Burn Enerji İçeceği Kutu
Cafe Crown White Mocha16'lı + Biskrem Hediyeli
Doğadan Gizli Bahçe Demlik Poşet 100'lü + Bardak Hediyeli

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ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Ariel Dağ Esintisi Deterjan

• 7,5 kg

• Renkliler

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ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi

• Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li

Sofia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı

16'lı

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ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Fairy Platinum Plus Kapsül 50'li

Kanz Islak Havlu • 90 adet

Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı