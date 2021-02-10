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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri neler var? 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu ŞOK'ta Sevgililer Günü hediyeleri satışa çıktı. 14 Şubat'a sayılı günler kala hediye arayışında olan çiftler için sürpriz liste paylaşıldı. ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda atıştırmalık ürünler, temizlik ürünleri, ev ihtiyaçları, teknolojik ürünler ve elektronik ev aletlerinin yanı sıra sevginizi göstermek için hediye edebileceğiniz birçok ürün bu katalogda birleştirildi. İşte 10 Şubat 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu... Giriş Tarihi: 10.02.2021 12:57
ŞOK 10 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? ŞOK marketlerin bu haftaki satışa çıkarılan indirimli ürünler listesine sürpiz kampanyalar bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye arayışında olan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak kampanyaları duyuran ŞOK marketler, bugün itibarıyla indirimli ürünleri satışa çıkardı. İşte ŞOK çarşamba indirimleri...
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Ülker Saklıköy Bitter Çikolata Kremalı
Buğday Çiftliği Kurabiye Çeşitleri Ülker Çikolatalı Gofret Ektra Ülker Coco Star 5'li Ülker Metro 5'li Ülker Albeni 5'li Burn Enerji İçeceği Kutu Cafe Crown White Mocha16'lı + Biskrem Hediyeli Doğadan Gizli Bahçe Demlik Poşet 100'lü + Bardak Hediyeli
Ariel Dağ Esintisi Deterjan
• 7,5 kg
• Renkliler
Molfix Mega Fırsat Bebek Bezi
• Maxi 100'lü /Junior 78'li /Extra large 62'li
Sofia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı
16'lı
Fairy Platinum Plus Kapsül 50'li
Kanz Islak Havlu • 90 adet
Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı