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Haberler Galeri Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği!

Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği!

Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan koronavirüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:16
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Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği! GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu.

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Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği!

Türkiye'de 11 Mart günü ilk koronavirüsün tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı.

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Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği!

VALİLİK MASKE ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Vakalardaki artışın en büyük etkisi ise vatandaşların koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Koronavirüs vakalarının artmasını değerlendiren Diyarbakır Valiliği, kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Özellikle 1 Haziran'dan itibaren koronavirüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.

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Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği!

'NEREDEYSE VAKA SAYILARINA YETİŞEMEZ OLDUK'

Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle korkutan uyarıyı Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin yaptı.

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Son bir haftada vaka sayısı 300'ü geçti! O ilde 'ikinci dalga' paniği!

Tekin, Türkiye'de koronavirüste ikinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağı tartışması sürerken, Diyarbakır'ın ikinci dalgaya yakın bir durumun söz konusu olduğu belirtildi.