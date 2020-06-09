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9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri
BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerine meşrubat ürünleri damga vuracak. Gıda ürünlerinden oluşan 9 Haziran indirimlerinde meşrubat ürünlerine ağırlık verildi. Toplam 19 üründen oluşan BİM 9 Haziran kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:53Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:58