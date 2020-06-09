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Haberler Galeri 9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı günü indirimlerine meşrubat ürünleri damga vuracak. Gıda ürünlerinden oluşan 9 Haziran indirimlerinde meşrubat ürünlerine ağırlık verildi. Toplam 19 üründen oluşan BİM 9 Haziran kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:58
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9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri GALERİ DEVAM EDİYOR

9 Haziran BİM indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 9 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Haftanın indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında meşrubat ürünleri yer alıyor. Türkiye genelinde binlerce marketi bulunan BİM'in salı günü kataloğunda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Haftanın güncel indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

Takviye Edici Gıda

• Multivitamin & Multimineral
• 30 Kapsül

  • 3
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9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

Ruffles
Çubux Ketçap Aromalı Cips

• 100 g

  • 4
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9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

Banabi
Hot Chili Soslu Fıstık &Barbekü Soslu Mısır

• 130 g

  • 5
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9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

Coca Cola
Gazlı İçecek

• 450 ml