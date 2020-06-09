9 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! İşte BİM marketlerin salı indirimleri

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9 Haziran BİM indirimleri neler? BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 9 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde bu hafta birbirinden muhteşem ürünler yer alıyor. Haftanın indirimlerinde en çok dikkat çeken ürünler arasında meşrubat ürünleri yer alıyor. Türkiye genelinde binlerce marketi bulunan BİM'in salı günü kataloğunda hangi ürünlerin olacağı merak ediliyordu. Haftanın güncel indirimlerini sayfamızda derledik. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...