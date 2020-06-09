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O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Ege Üniversitesi'nde tedavi gören tüm corona virüs hastalarının sağlıklarına kavuşarak, taburcu edildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 09.06.2020 09:17Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 09:18
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O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!
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O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!
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O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!
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O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!
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O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!