O ilden sevindiren haber! Tüm koronavirüs hastaları taburcu edildi!

Prof. Dr. Taşbakan, "2020 yılında yaşadığımız koronavirüs sürecine Ege Üniversitesi Hastanemiz de dahil oldu. 20 Mart'tan itibaren hem kendi kliniğimizde hem de fizik tedavi, gastroenteroloji ve yoğun bakım ünitesinde, koronavirüs hastalarımızı tedavi ettik. Hastalarımızı mutlu bir şekilde taburcu ettik. Taburcu olmaları bizi de sevindirdi. 1 Haziran'dan beri yatması gereken koronavirüs hastamız yok. Fizik tedavi, gastroenteroloji klinikleri normal düzene girdi. Bu kliniklerimizde de kemik enfeksiyonu hastalarımız var, diyabetik ayak hastalarımız var ama koronavirüs hastamız yok. Polikliniğe de koronavirüs şüphesiyle başvuran hasta sayısı azaldı. Bu süreci başarıyla atlattığımızı düşünüyorum" dedi.