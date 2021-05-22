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Haberler Galeri Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Bugün içerisinde market alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerin kaçta kapanacağını araştırıyor. Kademeli normalleşme kapsamında yayımlanan genelge ile marketlerin hafta sonu çalışma esasları belirlendi. Peki, bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:45
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Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürüyor. Türkiye'de hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle gözler marketlerin çalışma durumlarına çevrildi. Peki, bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince marketler açık olacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

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Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

MARKETLERDE HAFTA SONU NELER YASAK?

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir."

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Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.

Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.