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Bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri
Bugün marketler açık mı? Hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Bugün içerisinde market alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, marketlerin kaçta kapanacağını araştırıyor. Kademeli normalleşme kapsamında yayımlanan genelge ile marketlerin hafta sonu çalışma esasları belirlendi. Peki, bugün marketler açık mı? 22 Mayıs Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 22.05.2021 09:45
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