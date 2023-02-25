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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

Hatay Defne'de 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme yol açan Antakya fay kırığını A Haber ekrana taşıdı. Peki son günlerde yaşanan art arda depremler ne anlama geliyor? Depremlerle kırılan faylar yeni depremleri tetikler mi? Döver Köyü'nde A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.02.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 16:31
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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in öne çıkan sözleri:

Bir fay kırıldığında özellikle fayın uçlarında gerilim birikimi olur. Pazarcık, Erkenek ve Amanos segmenti çalışıp 7,7'lik depremi üretti.

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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

Çok uzun bir fay 200 kilometreden fazla. Güneydeki kısmı Antakya'ya karşılık geliyor. Kuzeydeki kısmı Elazığ Bingöl'e uzanıyor. 6,4 aslında tetiklenen bir deprem.

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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

Bu deprem yüzeyde dezenformasyona neden oldu. Yüzeyi parçalamış. Belli bir doğrultu boyunca ilerliyor. Buradaki kesim 1 kilometre uzunluğunda.

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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

Bazı yerlerde daralma bazı yerlerde genişleme var. Burası heyelanla ilgili bir yapı değil depremin yol açtığı bir yüzey parçalama.

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Son 2 gündeki depremlerin anlamı ne? Neden beşik gibi sallanıyoruz?

Fay burada bir mezarlık bölgesinden geçiyor. Mezarları yıkmış durumda. Fay hattı boyunca genişlik yer yer artıyor. Burada mezarlar tahrip olmuş durumda. Her fayın kendine göre bir deprem üretme aralığı var.