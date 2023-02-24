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Haberler Galeri Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! 'Benzeri görülmemiş felaket' Artçılar devam edecek mi?

Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! 'Benzeri görülmemiş felaket' Artçılar devam edecek mi?

Japon Prof. Watanave Hidenori, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin fay kırılımlarının üç boyutlu haritasını çıkardı. Fay kırıklarını inceleyen Watanave, depreminin etkilediği alan, şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Buna 'benzeri görülmemiş ölçekte felaket' denilebilir." dedi. Hidenori, artçı depremler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:52
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Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’ Artçılar devam edecek mi?

Tokyo Üniversitesinden (UTokyo) Prof. Watanave Hidenori, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler için "benzeri görülmemiş ölçekte felaket" nitelendirmesinde bulundu.

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Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’ Artçılar devam edecek mi?

Tokyo'daki Fakültelerarası Enformasyon Çalışmaları Enstitüsünde Öğretim Üyesi Prof. Watanave'nin çalışması, Kahramanmaraş merkezli depremlerin fay kırılımlarını, üç boyutlu topografya haritasıyla ortaya koyuyor.

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Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’ Artçılar devam edecek mi?

Uydu görüntüleme sektöründeki özel şirketlerin görüntülerini temel alan "Türkiye-Suriye Depreminin Uydu Görüntüleri Haritası" adlı çalışmada uydu, dron ve üç boyutlu görseller yoluyla detaylı anlatılıyor.

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Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’ Artçılar devam edecek mi?

6 Şubat depremlerinin fay kırılımlarını inceleyen Watanave, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sarsıntıları, karada meydana gelen "levha sınırı depremi" olarak niteledi.

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Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! ’Benzeri görülmemiş felaket’ Artçılar devam edecek mi?

Doğal afete ilişkin kitle iletişim araçlarının kısmen bilgi sağladığını ve tam resmini gösteremediğini belirten Watanave, bazı uydu görüntüleme şirketlerinin lisanslı görüntüleri sayesinde depremin topografyasını oluşturduğunu dile getirdi.