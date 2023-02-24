Japon profesör Watanave Hidenori fay kırığının haritasını çıkardı! 'Benzeri görülmemiş felaket' Artçılar devam edecek mi?

Japon Prof. Watanave Hidenori, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin fay kırılımlarının üç boyutlu haritasını çıkardı. Fay kırıklarını inceleyen Watanave, depreminin etkilediği alan, şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde. Buna 'benzeri görülmemiş ölçekte felaket' denilebilir." dedi. Hidenori, artçı depremler ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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