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ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

ŞOK marketlerin 1-7 Nisan 2020 tarihli indirimli ürünler listesi belli oldu. Temizlik ürünlerine ağırlık veren ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda, temizlik eldiveni, temizlik malzemeleri, dik süpürge, saç kurutma makinesi, burun kılı alma cihazı, Titiz temizlik seti, spreyli paspas, terlik çeşitleri gibi birçok ürün yer alıyor. ŞOK'un 1 Nisan indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 18:04
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ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 1 Nisan itibarıyla satışa çıkacak aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit ürünlerden oluşuyor. Temizlik ürünlerine ağırlık verilen katalogda, gıda ve oyuncak çeşitleri de bulunuyor. ŞOK market müşterilerinin merakla araştırdığı indirimli ürünleri sayfamızda derledik. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli olacak? ŞOK müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte 1 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

Finish Quantum Tablet ï 15 adet

25TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİDİR

16.25 TL yerine 10,00 TL

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ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

Ülker Çikolatalı Gofret Mini 82 gr

Ülker Mini All Star 89 gr

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ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

Ülker Metro Mini 102 gr

Alpro Badem Sütü 250 ml

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ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

Elseve Şampuan Çeşitleri 520 ml

Emotion Deodorant Ocean Fresh - Romance 150 ml + 150 ml

Duru Zeytinyağı Özlü Sabun 4x110 gr