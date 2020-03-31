ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...

ŞOK marketlerin 1-7 Nisan 2020 tarihli indirimli ürünler listesi belli oldu. Temizlik ürünlerine ağırlık veren ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda, temizlik eldiveni, temizlik malzemeleri, dik süpürge, saç kurutma makinesi, burun kılı alma cihazı, Titiz temizlik seti, spreyli paspas, terlik çeşitleri gibi birçok ürün yer alıyor. ŞOK'un 1 Nisan indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 18:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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