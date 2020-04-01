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İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı önlemler artırılıyor. Buna rağmen bazı vatandaşlar önlemlere uymamak konusunda ısrarcı davranıyor. Pendik'te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Evde kal çağrılarına uymayıp kendilerini dışarı atan vatandaşlardan kimisinin hiçbir önlem almadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 10:46
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İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor.

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İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise korona virüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor.

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İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Pendik'te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü.

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İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu.

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İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.