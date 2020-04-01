İstanbul'da bugün! 'Evde kal' çağrısına uymayıp caddeleri doldurdular

Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı önlemler artırılıyor. Buna rağmen bazı vatandaşlar önlemlere uymamak konusunda ısrarcı davranıyor. Pendik'te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Evde kal çağrılarına uymayıp kendilerini dışarı atan vatandaşlardan kimisinin hiçbir önlem almadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 10:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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