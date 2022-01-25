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ŞOK'ta yarın neler olacak? 26 Ocak 2022 ŞOK Aktüel Kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

ŞOK 26 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Haftanın kampanyaları arasında sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. ŞOK 26 Ocak kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler indirimli olacak? İşte ŞOK 26 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2022 17:35 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 17:35
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ŞOK’ta yarın neler olacak? 26 Ocak 2022 ŞOK Aktüel Kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

ŞOK'ta yarın neler olacak? ŞOK marketlerin merakla beklenen 26 Ocak kataloğu yayımlandı. ŞOK 26 Ocak 2022 Perşembe indirimlerini yazımızda ele aldık. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler var? İşte ŞOK 26 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’ta yarın neler olacak? 26 Ocak 2022 ŞOK Aktüel Kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
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ŞOK’ta yarın neler olacak? 26 Ocak 2022 ŞOK Aktüel Kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
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ŞOK’ta yarın neler olacak? 26 Ocak 2022 ŞOK Aktüel Kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
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ŞOK’ta yarın neler olacak? 26 Ocak 2022 ŞOK Aktüel Kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?