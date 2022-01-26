Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

Vücudumuz, birçok hastalığı henüz oluşmadan engellemek adına bize birtakım sinyaller verebiliyor. Böylece hastalıklar çok fazla ilerlemeden erken teşhis ile birlikte tedavi etme fırsatı oluyor. O sinyallerden biri de çorapların ayak bileklerimizde bıraktıkları iz. Peki, çorap izi hangi hastalığın belirtisi oluyor? İşte tüm detaylar...