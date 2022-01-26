26 Ocak 2022, Çarşamba
Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir
Vücudumuz, birçok hastalığı henüz oluşmadan engellemek adına bize birtakım sinyaller verebiliyor. Böylece hastalıklar çok fazla ilerlemeden erken teşhis ile birlikte tedavi etme fırsatı oluyor. O sinyallerden biri de çorapların ayak bileklerimizde bıraktıkları iz. Peki, çorap izi hangi hastalığın belirtisi oluyor? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.01.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 00:51
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