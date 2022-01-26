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Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

Vücudumuz, birçok hastalığı henüz oluşmadan engellemek adına bize birtakım sinyaller verebiliyor. Böylece hastalıklar çok fazla ilerlemeden erken teşhis ile birlikte tedavi etme fırsatı oluyor. O sinyallerden biri de çorapların ayak bileklerimizde bıraktıkları iz. Peki, çorap izi hangi hastalığın belirtisi oluyor? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.01.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022 00:51
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Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

Yapılan araştırmalara göre her yıl yalnızca 610 bin kişi kalp hastalıkları ile ilgili sorunlar yaşıyor. Erken tanı ile kalp rahatsızlıklarından hayati bir risk yaratmadan kurtulmak istiyorsanız kalp hastalıklarını işaret eden sinyaller işinize yarayabilir. İşte kalbiniz ile ilgili sinyal veren 8 işaret...

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Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

KOLLARDA AĞRI

Kalp hastalıklarına işaret eden en önemli sinyallerden birisi kola yayılan ağrılar. Kol ağrısı erkeklerde sol kısımda olurken kadınlarda bu durum iki kol ağrısı olarak kendini gösterebiliyor. Kadınların bazı zamanlarda kollarında hissettiği ağrılar sinir sistemi ile alakalı olacağından doğru bir tanı için mutlaka uzmana danışılmalıdır.

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Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK

Birçok farklı hastalıkta görülebilen şiddetli öksürük özellikle pembe bir sıvı ile birlikte görüldüğünde kalp yetmezliğine işaret ediyor olabilir.

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Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

AYAKLARDA VE BACAKLARDA ŞİŞLİK

Bacak, ayak ya da ayak bileklerinizde sebepsiz şişlikler ortaya çıkabilir. Kalbin iyi şekilde pompalanmaması halinde kan damarlarındaki sıvının dokulara sızması ile birlikte ortaya çıkan şişlik durumunda, kişinin doktora görünmesi yapılacak en faydalı işlem olacaktır. Özellikle ayağınızda çorap giydiğinizde, lastik çok fazla rahatsız ediyor ve beraberinde yara izleri oluşuyorsa mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.

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Çorap ayak bileğinizde iz bırakıyorsa... Vücudunuz sinyal veriyor olabilir

MİDE BULANTISI VE İŞTAHSIZLIK

Karaciğer çevresinde yer alan sindirim sıvıları nedeniyle kalp rahatsızlıklarına bağlı mide bulantısı, iştahsızlık gibi sorunlar görülebilir. Bu sağlık sorunlarını genellikle karın ağrısı takip eder. Bu semptomların tümünü aynı anda yaşıyorsanız doktora gitmeniz tavsiye ediliyor.