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Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçen Aralık ayında 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı tartıştığı 48 yaşındaki babası Mustafa Emre Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürüldü. Genç kız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame onaylanırsa zanlı Kınalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

DHA
Giriş Tarihi: 25.01.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 17:09
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Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cansel Dilara Kınalı'nın Mustafa Emre Kınalı'nın öz kızı olduğu anlatıldı. Cansel Dilara Kınalı'nın annesi ile babasının ayrı olduğu kaydedilen iddianamede Dilara Kınalı'nın annesiyle yaşadığı ve kendi beyanına göre uyuşturucu tedavisi olduğu ifade edildi.

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Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

NE OLDU?

Suç tarihi olan 3 Aralık 2021'de baba Mustafa Emre Kınalı'nın Ümraniye'de bulunan Dilara Kınalı'nın yaşadığı eve alkollü olarak geldiği anlatılan iddianamede, baba Kınalı'nın evde de alkol almaya devam ettiği belirtildi. Baba Emre Kınalı'dan sonra Dilara Kınalı'nın eve geldiği, baba Kınalı'nın kızının uyuşturucu madde etkisinde olduğunu fark etmesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığı kaydedildi.

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Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

İddianamede Dilara Kınalı'nın odasına çekilirken baba Emre Kınalı'nın kızının peşinden gittiği, Dilara Kınalı'nın da mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişigüzel vurduğu ve Emre Kınalı'nın da alkolün ve darbenin etkisiyle yere düştüğü belirtildi.

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Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

Ayağa kalkan Emre Kınalı'nın banyoya gittiği ve orada yere yığıldığı anlatılan iddianamede, Emre Kınalı'nın eski eşinin sağlık ekiplerini ve Kınalı'nın kız kardeşini arayarak durumu haber verdiği anlatıldı. Emre Kınalı'nın sırt bölgesinden bıçaklandığı belirtilen iddianamede, Kınalı'nın hayatını kaybettiği anlatıldı.

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Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

"BABASININ ÜZERİNE GELMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN…"

Şüpheli Dilara Kınalı'nın ise panikle evden kaçarak Üsküdar'da bulunan arkadaşına gittiği sırada yakalandığı belirtilen iddianamede, şüpheli Kınalı'nın babasıyla bir türlü anlaşamadığını, uyuşturucu tedavisi gördüğünü, bağımlı olduğunu ve suç tarihinde alkollü olan babasının üzerine gelmesini engellemek için mutfaktan aldığı bıçakla babasına gelişi güzel vurduğunu söylediği hatırlatıldı.