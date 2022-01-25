Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cansel Dilara Kınalı'nın Mustafa Emre Kınalı'nın öz kızı olduğu anlatıldı. Cansel Dilara Kınalı'nın annesi ile babasının ayrı olduğu kaydedilen iddianamede Dilara Kınalı'nın annesiyle yaşadığı ve kendi beyanına göre uyuşturucu tedavisi olduğu ifade edildi.