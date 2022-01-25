25 Ocak 2022, Salı
Ümraniye’de baba katili Cansel Dilara Kınalı için istenen ceza belli oldu
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçen Aralık ayında 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı tartıştığı 48 yaşındaki babası Mustafa Emre Kınalı'yı bıçaklayarak öldürdüğü öne sürüldü. Genç kız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame onaylanırsa zanlı Kınalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Giriş Tarihi: 25.01.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022 17:09
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