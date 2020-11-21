ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

ŞOK 21 Kasım indirimleri başladı. ŞOK marketlerin 21 Kasım tarihli kampanyalı ürünleri arasında sürprizler yer alıyor. Bu hafta dezenfektan üretme cihazı, tost makinesi, saç maşası, sakal tıraş makinesi, kurutmalık, ütü masası, keçeli ütü masası kılıfı gibi farklı farklı ürünler raflarda yerlerini aldı. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 21 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL