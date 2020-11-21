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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler... ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 21 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler... ŞOK 21 Kasım indirimleri başladı. ŞOK marketlerin 21 Kasım tarihli kampanyalı ürünleri arasında sürprizler yer alıyor. Bu hafta dezenfektan üretme cihazı, tost makinesi, saç maşası, sakal tıraş makinesi, kurutmalık, ütü masası, keçeli ütü masası kılıfı gibi farklı farklı ürünler raflarda yerlerini aldı. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler olacak? ŞOK hafta sonu kampanyaları neler? İşte ŞOK 21 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 11:21
ŞOK 21 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her çarşamba ve cumartesi günleri indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sunavn ŞOK marketler, 21 Kasım tarihli kampanyalı ürünleri satışa çıkardı. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı ŞOK hafta sonu kampanyasına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 21 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR Xiaomi Mi Dunhome Dezenfektan Üretme Cihazı
• Sadece su kullanarak %99,9 sterilize eder ve kokuları giderir
• Yarı otomatik sprey ile fazla güç gerektirmez• Mikro damlacık püskürtme teknolojisi ile güçlü elektrolize iyoniksu partiküllerini geniş bir alanaetkili bir biçimde uygular
Tost Makinesi • Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomiktutma sapı
• Dik konumdamuhafaza imkanı
Saç Maşası
• PTC ısıtıcı
•Seramik kaplama makara •Maksimum 180C sıcaklık •360 derece döner kablo Sakal Tıraş Makinesi
• Bağımsız hareket eden çift başlık
•Favori ve bıyıklara şekil vermek için açılır favori başlığı •Hassas ultra ince folyo • LED gösterge •Çalışma süresi 35 dakika •DC5V, 3W
6'lı Plastik Elbise Askısı
Kurutmalık
Ütü Masası
Keçeli Ütü Masası Kılıfı