Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardında virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir kısmı bu akşam saat 20.00 itibariyle uygulamaya başlandı. Buna göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerleri 20.00 itibariyle kapatıldı. Kapatılan yerler sadece gel al şeklinde hizmet verebilecek. Yeni kısıtlamaların başlamasının ardından polis ekipleri de denetimlerini hızlandırdı ve açık olan mekanları denetledi. İşte yeni tedbirler sonrası Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kareler...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 22:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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