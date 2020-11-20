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Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardında virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir kısmı bu akşam saat 20.00 itibariyle uygulamaya başlandı. Buna göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerleri 20.00 itibariyle kapatıldı. Kapatılan yerler sadece gel al şeklinde hizmet verebilecek. Yeni kısıtlamaların başlamasının ardından polis ekipleri de denetimlerini hızlandırdı ve açık olan mekanları denetledi. İşte yeni tedbirler sonrası Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kareler...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 22:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 22:18
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Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından ülke genelinde alınan yeni tedbirlerin bir kısmı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

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Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Buna göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya yerleri 20.00 itibariyle kapatıldı.

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Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Sokağa çıkma yasağı ise 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacak.

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Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arası paket servis veya gel-al hizmeti verecek.

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Yeni tedbirler sonrası kepenkler kapatıldı: Polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Sadece restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'dan sonra telefon ve online sipariş alarak paket servisine devam edecek..