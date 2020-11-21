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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki Makbule Sarı cinayetinde itiraf geldi! Domuz bağıyla bağlı halde bulunmuştu… Müge Anlı’daki Makbule Sarı cinayetinde itiraf geldi! Domuz bağıyla bağlı halde bulunmuştu…
Ordu'nun Korgan ilçesinde tek başına yaşayan Makbule Sarı, çocukları tarafından domuz bağı ile bağlanıp çarşafa sarılmış halde ölü olarak bulunmuştu. 74 yaşındaki kadının çocukları annelerinin katilini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Korkunç şekilde öldürülen ve altın dişleri dahil evdeki tüm değerli eşyaları çalınan Sarı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Müge Anlı'daki Makbule Sarı cinayetinde beklenen itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 14:18
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Makbule Sarı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ordu'nun Korgan ilçesinde tek başına yaşayan Makbule Sarı, evinde domuz bağıyla bağlanıp çarşafa koyulmuş halde ölü olarak bulunmuştu. Sarı'nın altın dişleri dahil olmak üzere evde bulunan parası ve tüm değerli eşyaları çalınmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yaşlı kadının elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanarak çuvala konulduğu ve çuvalın da dikilerek, ölüme terk edildiği, evinde ise hırsızlık amaçlı olduğu düşünülen eşyaların kurcalandığı fark edildi. Yapılan çalışma sonrası evden televizyonun çalındığı bilgisine ulaşılırken, ekipler konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
"DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ, ÇUVALA KONULUP DİKİŞMİŞ"
Sarıalıç Mahalle Muhtarı Mustafa Bilgi, akşam saatlerinde kendilerine gelen ihbar üzerine bulunduklarını söyledi.
İçeri girildiğinde gördüklerinin karşısında şoke olduklarını aktaran Muhtar Bilgi, "İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Her tarafı bağlı, çuval ve çarşaf içerisine konulmuş bir de üzerine dikilmiş. Sonrasında olay yeri ekipleri geldi ve incelemeler devam ediyor. Bir miktar paranın çalındığı söyleniyor ve ev talan olmuş. Kadını etkisiz hale getirince bütün eşyaları dökmüşler. Evinden televizyonunu da götürmüşler" dedi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin G. ve yeğeni Serkan U., gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti.