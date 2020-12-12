ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ŞOK marketlerin her hafta sonu satışa çıkardığı kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. 12 Aralık tarihli indirimli ürünler listesi sürprizlerle dolu. Peki, bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünler olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...