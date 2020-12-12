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Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

ŞOK hafta sonu indirimleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta sonu sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta sonu televizyon ve elektronik ev aletlerine ağırlık verdi. Philip 4K UHD Led Smart TV'nin dikkat çektiği katalogda, el dikiş makinesi, katlı kurutmalık, petek kurutmalık, banyo ve el havlusu gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:24
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ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ŞOK marketlerin her hafta sonu satışa çıkardığı kampanyalı ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. 12 Aralık tarihli indirimli ürünler listesi sürprizlerle dolu. Peki, bu hafta sonu ŞOK'ta hangi ürünler olacak? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

50'' Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV

• 3840x2160 Px çözünürlük
• Ultra Çözünürlükï Dolby Vision ï HDR10+ ï HLG
• Micro Dimming
• 3xHDMI
• 2xUSB
• 4 Çekirdekli işlemci

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ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

55'' Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV

• 3840x2160 Px çözünürlük
• Ultra Çözünürlük
• HDR10+ • HLG
• Micro Dimming
• Dolby Vision
• 3xHDMI
• 2xUSB
• 4 Çekirdekli işlemci

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  • 12
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

5'' Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV

• 3840x2160 Px çözünürlük
• Ultra Çözünürlükï Dolby Vision ï HDR10+ ï HLG
• Micro Dimming
• 3xHDMI
• 2xUSB
• 4 Çekirdekli işlemci

  • 5
  • 12
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

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