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ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları başladı! 12 Aralık 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...
ŞOK hafta sonu indirimleri heyecanla bekleniyordu. Her hafta sonu sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta sonu televizyon ve elektronik ev aletlerine ağırlık verdi. Philip 4K UHD Led Smart TV'nin dikkat çektiği katalogda, el dikiş makinesi, katlı kurutmalık, petek kurutmalık, banyo ve el havlusu gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte ŞOK 12 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:24
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