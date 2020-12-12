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Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...
Bugün marketler kaça kadar açık? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde market ve bakkalların çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:09
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