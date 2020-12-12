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Haberler Galeri Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

Bugün marketler kaça kadar açık? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde market ve bakkalların çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:09
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Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

Bugün marketler ve bakkallar açık mı? Koronavirüs salgınına karşı yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağında market ve bakkalların kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM kaçta kapanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

BUGÜN MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

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Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

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Bugün market ve bakkal açık mı? 12 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM...

KISITLAMADAN KİMLER MUAF OLACAK?

İstisna kapsamında olduğunu belgelemek şartıyla şu kişi ve yerler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak: