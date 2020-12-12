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Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var
Son dakika haberi... Türkiye 4 mevsim yetişen sebze ve meyveleriyle dünyanın en önemli tarım ülkelerinin başında geliyor. Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi-dışı kırmızı elma, dünyadan büyük talep görüyor. Yeteri kadar üretim olmadığı için siparişlere yetişemeyen üreticiler, talepleri karşılayamıyor. 200 yıllık geçmişi olan içi-dışı kırmızı elmanın yeri olarak Ardahan'ın Posof ilçesi tescillendi.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:12
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