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Haberler Galeri Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

Son dakika haberi... Türkiye 4 mevsim yetişen sebze ve meyveleriyle dünyanın en önemli tarım ülkelerinin başında geliyor. Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi-dışı kırmızı elma, dünyadan büyük talep görüyor. Yeteri kadar üretim olmadığı için siparişlere yetişemeyen üreticiler, talepleri karşılayamıyor. 200 yıllık geçmişi olan içi-dışı kırmızı elmanın yeri olarak Ardahan'ın Posof ilçesi tescillendi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:12
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Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

İçi ve dışı kırmızı olan bu elma sadece Ardahan'ın Posof içlesinde yetişiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

POSOF BADELE ELMASI OLARAK TESCİLLENDİ

Posof ilçesi ve bazı köylerde yetişen içi dışı kırmızı elmanın tescili alınması için 2017 yılında başlatılan çalışmalar 2019'da tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca yapılan inceleme sonunda içi, dışı kırmızı olan elma, 2019 yılında 'Posof Badele Elması' adı altında coğrafi işaret alarak tescillendi.

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Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Posof ilçe merkezi ile 9 köyde yetiştirilen badele elmasına tescil sonrası talep arttı.

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Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

Vitamin bakımından zengin olması ve kan şekerini düşürücü özelliğinin bulunduğuna inanılması nedeniyle gerek yurt içi gerekse yurt dışından badele elmasına olan ilgiyi artırdı. Yeteri kadar üretim olmaması dolayısıyla gelen talepleri karşılayamayan üreticiler, bu konuya el atılmasını istiyor.

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Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

Yeni fidanların üretilerek dikilmesini isteyen Posoflu sakinlerinden biri, "İçi ve dışı kırmızı elmanın neslinin tükenmek üzere olduğunu, devamının ve neslinin korunabilmesi için yeni fidanların bir an önce üretilerek vakit kaybedilmeden toprakla buluşabilmesi için seferberlik yapılması gerekiyor" dedi.