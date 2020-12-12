Son dakika | Bu elmanın içi de kırmızı! Sadece o ilimizde yetişiyor! Talep patlaması var

Yeni fidanların üretilerek dikilmesini isteyen Posoflu sakinlerinden biri, "İçi ve dışı kırmızı elmanın neslinin tükenmek üzere olduğunu, devamının ve neslinin korunabilmesi için yeni fidanların bir an önce üretilerek vakit kaybedilmeden toprakla buluşabilmesi için seferberlik yapılması gerekiyor" dedi.