ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları merakla bekleniyordu. ŞOK marketler tarafından kampanyalı ürünleri cuma günü satışa çıkacağı duyuruldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...