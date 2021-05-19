HaberlerGaleriŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...
ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları, hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu indirimleri cuma günü satışa çıkacak. Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu. Silinebilir dokuma soho kumaş özellikli 2 kişilik koltuk, dik süpürge, ütü masası, seramik tabanlı ütü, ayaklı askı, keçeli ütü masası kılıfı, kurutmalık gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:59Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:59