19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları, hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu indirimleri cuma günü satışa çıkacak. Hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu. Silinebilir dokuma soho kumaş özellikli 2 kişilik koltuk, dik süpürge, ütü masası, seramik tabanlı ütü, ayaklı askı, keçeli ütü masası kılıfı, kurutmalık gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 17:59
  • 1
  • 19
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin hafta sonu kampanyaları merakla bekleniyordu. ŞOK marketler tarafından kampanyalı ürünleri cuma günü satışa çıkacağı duyuruldu. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 21 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

Kobalt 2 Kişilik Koltuk

• Kol kısmı masif ahşap

• Demonte teslim edilir

• Kasa kalınlığı 1 mm ve oturma alanı sünger kalınlığı 8 cm

  • 3
  • 19
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

Dik Süpürge

• Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi

•Motor koruma filtresi

•5 mt kablo uzunluğu

•6 mt çalışma yarıçapı

• El süpürgesi olarak da kullanılır

  • 4
  • 19
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

Ütü Masası

• Tabla ölçüsü 36x112 cm
• Buhar geçirici monoblok sac tabla
• Isıya dayanıklı kumaş
• 7 mm kalınlığında 14 dns yoğunluğunda sünger
• Ütü tabanının zarargörmesini engelleyen silikon tıpalar
• Kaymayı engelleyen ayak plastikleri
• Paslanmaya karşı metal yüzeyleri elektrostatik toz boyayla kaplanmıştır
• 70-90 cm arasında ayarlanabilir 8 kademeli yükseklik ayar silmesi
• Vakumlu şeffaf iç ambalaj
• Kapalı konum ebatları: 36x146x6 cm

  • 5
  • 19
ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...

Seramik Tabanlı Ütü

• 2400 watt

• Durilium airglide teknoloji taban

• 35 g/dk kesintisiz buhar gücü

• 120 gr/dk turbo buhar gücü

• Anti drip su damlatmama özelliği

• Stok 7.000 adet