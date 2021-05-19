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Haberler Galeri BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin pazartesi günü kampanyaları belli oldu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda 65 km'ye kadar 500W elektrikli scooter dikkat çekiyor. Öte yandan televizyon ve 10 TB klavyeli tablet de gelecek hafta satışa çıkacak ürünler arasında. BİM marketlerin pazartesi kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 18:28
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BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

BİM gelecek hafta indirimleri neler? 24 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM pazartesi kampanyalarını merak eden vatandaşlar, haftanın indirimlerini araştırıyor. Teknoloji ürünlerinin yer aldığı BİM kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı araştırılıyor. 24 Mayıs kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

Woger Elektrikli Scooter

• Motor gücü: 500 W
• Menzil: 65 km'ye kadar
• Dijital gösterge
• Net ağırlık: 45 kg
• Batarya Tipi: Lityum İyon Pil (Hafif ve Uzun Ömürlü) 48 Volt - 20 Amper
• Maksimum hız: 40 km
• Model yılı 2020
• A ve B tipi ehliyetler ile kullanıma uygundur
• Plaka için evraklar teslim edilecek olup, plaka çıkarma sorumluluğu müşterilerimize aittir
• Motorlu taşıt vergisi ve trafik sigortasından muaf

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BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

Dijitsu 43 Inç Full Hd Uydu Alıcılı TV

• 178 derece geniş görüş açısı
• DVB-T ve DVB-t2 karasal yayınları alabilme

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BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

40 Inç Full HD Smart TV

• 1920x1080 çözünürlük
• 16.7 milyon renk derinliği·

Alfa 10 TB Klavyeli Tablet

• İşlemci: MT8168
• Çözünürlük: 800x1280 px

26 Jant 21 Vites Bisiklet

• Çelik kadro
• İndex vites sistemi

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BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...

Çantalı Masa Sandalye Seti

• Farklı renk seçenekleri

Erkek Bakım Seti

• Şarj standı
• Berber tarağı

Silk-épil Epilatör Pratik epilasyon

• İçerik: Silk-épil 1 epilatör, koltukaltı ataçmanı, temizleme fırçası
• 2 0 cımbıza sahip