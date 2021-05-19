HaberlerGaleriBİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...
BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...
BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin pazartesi günü kampanyaları belli oldu. Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunda 65 km'ye kadar 500W elektrikli scooter dikkat çekiyor. Öte yandan televizyon ve 10 TB klavyeli tablet de gelecek hafta satışa çıkacak ürünler arasında. BİM marketlerin pazartesi kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 24 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...