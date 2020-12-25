25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...

ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...

ŞOK hafta sonu indirimleri neler? Her hafta sonu indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kampanyalarını cuma gününden satışa çıkardı. Hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kampanyaları haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:33
  • 1
  • 13
ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...

ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler indirimleri satışa çıktı. Tekli sarkıt avize, ayaklı askı, dik süpürge, ütü masası, keçeli ütü masası kılıfı, kurutmalık, 2'li pratik havlu tutucu, 2'li desenli yastık kılıfı, visco ortopedik yastık, çift kişilik sıvı geçirmez alez, tek kişilik sıvı geçirmez alez, boroksilikat cam kupa ve çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...
  • 3
  • 13
ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...
  • 4
  • 13
ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...
  • 5
  • 13
ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...