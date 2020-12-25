ŞOK'ta hafta sonu indirimleri neler? ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz indirimler...

ŞOK hafta sonu indirimleri neler? Her hafta sonu indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kampanyalarını cuma gününden satışa çıkardı. Hafta sonu kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kampanyaları haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? İşte ŞOK 25-29 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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