Müge Anlı canlı yayınında flaş itiraf! Hamdi Kılıç'a ne oldu? Ormanlık alanda arama yapıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önemli açıklamalarında bulunan Şükrü Bey, "Sakine Hanım'ın eski eşi Erhan ile 4-5 gün önce bizim evin yakınlarında görüştüm. Bana 'Hamdi ağabey yok' dedi. "Nereye gidebilir ki, 3-4 gün olmuş' diye sorduğumda 'Bütün kuyulara baktım. Torbalı'ya yürüyerek gitmiş ola bile giderdi.' dedi." şeklinde konuştu.