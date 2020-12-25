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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı canlı yayınında flaş itiraf! Hamdi Kılıç'a ne oldu? Ormanlık alanda arama yapıldı Müge Anlı canlı yayınında flaş itiraf! Hamdi Kılıç'a ne oldu? Ormanlık alanda arama yapıldı
Müge Anlı canlı yayınına katılan acılı aile, 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ı arıyor. Günlerdir haber alınamayan Hamdi Kılıç'a ne oldu? ATV ekranlarındaki canlı yayınıyla konuya el atan Müge Anlı, araştırma çalışmalarını takip etti. Stüdyoda bulunan genç kızın itirafları ise herkesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:33
Müge Anlı ve ekibinin Hamdi Kılıç için çalışmaları sürüyor. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hamdi Kılıç hakkında yaşanan gelişmeler herkesi şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
70 yaşındaki Hamdi Kılıç yaklaşık 1 ay önce evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kılıç ailesi bu iddialarla Müge Anlı canlı yayına katıldı. Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte o sözler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında önemli açıklamalarında bulunan Şükrü Bey, "Sakine Hanım'ın eski eşi Erhan ile 4-5 gün önce bizim evin yakınlarında görüştüm. Bana 'Hamdi ağabey yok' dedi. "Nereye gidebilir ki, 3-4 gün olmuş' diye sorduğumda 'Bütün kuyulara baktım. Torbalı'ya yürüyerek gitmiş ola bile giderdi.' dedi." şeklinde konuştu.
"Sakine Hanım uyuya kalmış. Hamdi amca çıkmış. Kaçta çıktığını da bilmiyorlarmış. Ama kahvaltısını yapıp gitmiş"
MÜGE ANLI ÇELİŞKİYİ YAKALADI
Bu sözlerin ardından araya giren Müge Anlı, "Yeğeni Kaycan diyor ki; "Sakine Hanım kendisine, 'Dolmuşa 12'de kendi elimle bindirdim' demiş" sözleriyle çelişkili ifadeyi ortaya çıkarttı.