Son dakika | Kuşlar korkudan göle inemiyor! O ilimizde görüldü! Yakaladığı an...

Şu anda avlanma yasağı var. Avlanma yasağı başlamadan önce binlerce kuş türü vardı. Avlanma yasağı 10 senedir var. Yasağın başlamasından itibaren yayın balıkları çoğaldı. Çoğalan yayın balıkları kuşları alttan çekiyor. Kuşlar bunu hissediyorlar ve uzun süredir gelmiyorlar. Şu anda hiç kuş yok.