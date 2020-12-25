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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Kuşlar korkudan göle inemiyor! O ilimizde görüldü! Yakaladığı an... Son dakika | Kuşlar korkudan göle inemiyor! O ilimizde görüldü! Yakaladığı an... Son dakika | Kuşlar korkudan göle inemiyor! O ilimizde görüldü! Yakaladığı an... Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde bulunan dev balık görenleri şaşkına çevirdi. ' Kuş cenneti' olarak bilinen Tödürge Gölü'nde, dev balık kuşların kabusu oldu. Görüntüsüyle görenleri hayretler içinde bırakan balık, kuş türleri için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. İşte o görüntüler... Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:46
Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nün en büyük sakinleri olan kuşlar, dev balık tarafından tehdit ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR 'ŞU ANDA HİÇ KUŞ YOK'
Göl kenarında 41 yıldır faaliyet gösteren lokantanın işletmecisi Feridun Çeken, "Göl çöküntü bir göldür. 4 bin yıllık bir tarihi var. Tabanın da yerleşim yerleri var. Gölde 5 çeşit balıkyaşıyor. Devasa boyutta yayın balıkları var.
Şu anda avlanma yasağı var. Avlanma yasağı başlamadan önce binlerce kuş türü vardı. Avlanma yasağı 10 senedir var. Yasağın başlamasından itibaren yayın balıkları çoğaldı. Çoğalan yayın balıkları kuşları alttan çekiyor. Kuşlar bunu hissediyorlar ve uzun süredir gelmiyorlar. Şu anda hiç kuş yok.
'KUŞLAR KORKULARINDAN GELMİYOR'
Gölün Kuş cenneti olarak ilan edildikten sonra balık avının yasaklandığını ve yayın balıklarının hızla çoğaldığını söyleyen Çeken, "Kuşlar yavaş yavaş kayboldu. Şu anda gölde martı ve balıkçıl var. Bazen de karabatak geliyor.
Diğer kuş çeşitlerinden hiçbiri kalmadı. İlk yayın balığı tuttuğumuzda, ağımıza takılmıştı. Teknenin üzerine çıkarmak 1,5 saat sürmüştü. Çok zorlandık. Yayınlar zaten canlı hayvanlarla beslediği için sazanı, gümüş balığını, sarı balıkları ve diğer balıkları azalttı. Günlük ağırlığının yarısı kadar beslenen bir canlı.