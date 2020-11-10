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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta temizlik ürünleri, bakım ürünleri, atıştırmalık ürünler, elektronik ev aletleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? Haftanın çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi... Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 17:38
11 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler ön plana çıkıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bu hafta bere, atkı, kadın paço, erkek balıkçı bere, katlamalı bere, erkek kışlık ayakkabı, kadın kışlık ponponlu ev botu, kadın tüylü terlik, erkek gondol terlik gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Öte yandan züccaciye, elektronik ev aletleri gibi birçok ürün de bu katalogda bulunuyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama • 2600 ml
Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan • 2340 ml
Rinso Toz Deterjan
• 10 kg
Asperox Sarı Güç Genel Temizlik Sıvısı
Cif Ahşap Temizleyici +Yüzey Temizleyici
Finish Parlatıcı
Finish Tuz
Finish Powerball Kapsül 90'lı