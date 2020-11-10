ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

11 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler ön plana çıkıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bu hafta bere, atkı, kadın paço, erkek balıkçı bere, katlamalı bere, erkek kışlık ayakkabı, kadın kışlık ponponlu ev botu, kadın tüylü terlik, erkek gondol terlik gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Öte yandan züccaciye, elektronik ev aletleri gibi birçok ürün de bu katalogda bulunuyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...