10 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta temizlik ürünleri, bakım ürünleri, atıştırmalık ürünler, elektronik ev aletleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK marketlerin bu haftaki indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? Haftanın çarşamba indirimleri neler? İşte ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 17:38
  • 1
  • 22
ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

11 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK'ta bu hafta sürpriz ürünler ön plana çıkıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte bu hafta bere, atkı, kadın paço, erkek balıkçı bere, katlamalı bere, erkek kışlık ayakkabı, kadın kışlık ponponlu ev botu, kadın tüylü terlik, erkek gondol terlik gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Öte yandan züccaciye, elektronik ev aletleri gibi birçok ürün de bu katalogda bulunuyor. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 11 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama • 2600 ml

Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan • 2340 ml

  • 3
  • 22
ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Rinso Toz Deterjan

• 10 kg

  • 4
  • 22
ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Asperox Sarı Güç Genel Temizlik Sıvısı

Cif Ahşap Temizleyici +Yüzey Temizleyici

  • 5
  • 22
ŞOK'ta bu hafta neler var? 11 Kasım 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Finish Parlatıcı

Finish Tuz

Finish Powerball Kapsül 90'lı