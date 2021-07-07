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Haberler Galeri ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda 5 sayfa dolusu ürünler yer alıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla bayram şekerleri ve çikolatalarını indirimli olarak satışa çıkarak ŞOK marketler, her kategoriden ürünlere yer verdi. Bu hafta %50'ye varan indirimler dikkat çekiyor. ŞOK 7 Temmuz aktüel kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu hafta en çok ağırlık verilen ürünler arasında gıda ürünleri yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:37
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ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunu sizler için bir araya getirdik. 5 sayfadan oluşan aktüel kataloğunda gıda ürünleri, bayram şeker ve çikolataları, tekstil, oyuncak, züccaciye ve elektronik ev aletleri gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK indirimleri neler? İşte 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
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ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
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ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
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ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...