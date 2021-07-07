07 Temmuz 2021, Çarşamba
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ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...
ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünler satışa çıktı. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda 5 sayfa dolusu ürünler yer alıyor. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla bayram şekerleri ve çikolatalarını indirimli olarak satışa çıkarak ŞOK marketler, her kategoriden ürünlere yer verdi. Bu hafta %50'ye varan indirimler dikkat çekiyor. ŞOK 7 Temmuz aktüel kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bu hafta en çok ağırlık verilen ürünler arasında gıda ürünleri yer alıyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:37
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