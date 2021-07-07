ŞOK'ta %50'ye varan indirim cepleri rahatlatacak! 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta...

ŞOK 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı ŞOK kataloğunu sizler için bir araya getirdik. 5 sayfadan oluşan aktüel kataloğunda gıda ürünleri, bayram şeker ve çikolataları, tekstil, oyuncak, züccaciye ve elektronik ev aletleri gibi birçok ürün yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? ŞOK indirimleri neler? İşte 7 Temmuz 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...