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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk

Tunceli'de bir vatandaş akşam saatlerinde yolda yürürken karşısına daha önce hiç görmediği bir canlı türü çıktı. Bir süre bu hayvanı takip eden kişi fareye benzettiğini söyledi. Gerçek, uzmanların yorumlarıyla ortaya çıktı. Kırmızı listede bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kemirgen ilk kez görüldü. İşte Türkiye'deki yaban hayatında bir ilke sahne olan o görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 09:46
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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Arap tavşanı görüldü.

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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk

Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde çiftçi Hasan Tıkız, akşam saatlerinde yürürken karşısına daha önce görmediği bir hayvan çıktı. Yanındaki el feneri ile hayvanı takip eden Tıkız bir süre hayvanı takip etti. Daha önce böyle bir hayvanı bölgede görmediğini belirten Tıkız, "Akşam saatlerinde küçükbaş hayvanlarla ilerlerken karşıma daha önce görmediğim bir hayvan çıktı. Fareye benziyordu ama uzun kuyruk ve kulakları vardı. Bir süre el feneri ile takip ettim" dedi.

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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk

"TAVŞANLARLA AKRABALIĞI YOKTUR"
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar Arap tavşanının farklı isimlerle bilindiğini söyledi. Arap tavşanının, Orta Anadolu bölgesi ve Batı Anadolu bölgesi ovalarıyla Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görüldüğü kaydeden Prof. Dr. Satar, "Arap ülkelerinde özellikle Suriye'de avlanılıp yenildiği biliniyor. 25 kadar türü olan Arap tavşanlarının aslında tavşanlarla hiçbir akrabalığı yoktur. Türün soyunun tehlike altında olmasından endişe duyulduğu hakkında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer almaktadır. Bazı ülkelerde insanlar tarafından tüketiliyor" diye konuştu.

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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YABAN HAYATINDAN İLK KEZ GÖRECEĞİNİZ GÖRÜNTÜLER

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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk