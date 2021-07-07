Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk

Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde çiftçi Hasan Tıkız, akşam saatlerinde yürürken karşısına daha önce görmediği bir hayvan çıktı. Yanındaki el feneri ile hayvanı takip eden Tıkız bir süre hayvanı takip etti. Daha önce böyle bir hayvanı bölgede görmediğini belirten Tıkız, "Akşam saatlerinde küçükbaş hayvanlarla ilerlerken karşıma daha önce görmediğim bir hayvan çıktı. Fareye benziyordu ama uzun kuyruk ve kulakları vardı. Bir süre el feneri ile takip ettim" dedi.



