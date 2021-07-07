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Daha önce böylesi görülmedi! Yolda yürürken karşısına çıktı! Türkiye'de bir ilk
Tunceli'de bir vatandaş akşam saatlerinde yolda yürürken karşısına daha önce hiç görmediği bir canlı türü çıktı. Bir süre bu hayvanı takip eden kişi fareye benzettiğini söyledi. Gerçek, uzmanların yorumlarıyla ortaya çıktı. Kırmızı listede bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kemirgen ilk kez görüldü. İşte Türkiye'deki yaban hayatında bir ilke sahne olan o görüntüler...
Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:41Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 09:46